МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС со странами ШОС, в частности, в транспортно-логистической сфере, и заявил, что странам союза целесообразно привлечь к готовящемуся соглашению о таможенном транзите другие дружественные страны. Министр ЕЭК заявил, что санкции способствуют переориентации торговли ЕАЭС

"Мы подписали документы (о сотрудничестве – ред.) с секретариатом ШОС. И мы видим очень большие перспективы. Не буду рассказывать сейчас, какие мы видим совместные мощные проекты. Скажу об одном: транслогистический мегапроект. Наши страны – огромная территория, огромные транзитные возможности, которые надо использовать", — сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он отметил, что в этом проекте есть несколько составляющих. "Мы уже утвердили восемь транспортных коридоров, которые связаны с международными коридорами "Север-Юг", "Запад-Восток" и гармонизируются с инициативой "Один пояс, один путь", — пояснил глава коллегии ЕЭК.

Второй составляющей работы в рамках масштабного транспортного проекта он назвал цифровизацию этих коридоров. Мясникович пояснил, что реализация задачи позволит перевозчикам получать оперативную информацию о загрузке, состоянии дорог, расположении заправок, пунктов отдыха, а также получать оперативно данные о возможных ЧП.

"Третья составляющая – это соглашение, которое мы готовим, о таможенном транзите. Я предложил коллегам, и они согласны, чтобы это соглашение было не только на пять государств (ЕАЭС – ред.), а чтобы это было "пять плюс". То есть чтобы можно было и третьим странам присоединяться к соглашению о таможенном транзите, чтобы мы не замыкались в национальных границах, а работали с дружественными странами, в том числе Китаем, где большие потоки (транспорта – ред.), особенно (в направлении) Китай-Европа и обратно", — отметил Мясникович.