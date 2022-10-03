Repubblica узнала об опасениях НАТО из-за испытания российских подводных аппаратов "Посейдон"
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон", пишет итальянская газета Repubblica.
Как сообщило издание, спецслужбы узнали о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море — именно там якобы могут быть произведены пуски ядерного беспилотника.
"Посейдон может устроить радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес", — утверждается в статье.
Издание добавило, что американские спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит на глубине моря. "Посейдон" спроектирован так, чтобы испускать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью свыше ста километров в час.
"Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", — заявляет издание.
О разработке подводных боевых аппаратов "Посейдон" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Беспилотники смогут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в частности, авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://1prime.ru/state_regulation/20221003/838331422.html