МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить законопроект о кредитных каникулах для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, участников спецоперации и их семей. Кредитные каникулы действуют на все потребкредиты и займы мобилизованных

Госдума на прошлой неделе приняла проект сразу во втором и третьем чтении, уточнив, что мера должна распространяться не только на военнослужащих Минобороны, но и служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета, участвующих в СВО.

Призванные на военную службу в рамках мобилизации или по контракту смогут приостановить исполнение обязательств перед банком по потребительским и ипотечным кредитам или снизить размер платежей на льготный период, не превышающий срока военной службы. Мера будет действовать также для их родственников, находящихся на иждивении.

Лица, претендующие на такую льготу, должны до окончания срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении условий. Военнослужащий может при этом предоставить документ, подтверждающий нахождение на военной службе, а иждивенец – документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним. Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от военнослужащих

Льготный период может быть продлен, если военнослужащий находится в госпитале или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе спецоперации. В случае гибели военнослужащего обязательства по кредиту будут прекращены. Это касается также обязательств, взятых членами их семей. Предполагается, что кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.

Мера распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Сенаторы рассмотрят проект в ходе пленарного заседания во вторник 4 октября.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизации подлежит около 300 тысяч призывников или примерно один процент общего мобилизационного ресурса России.

Позже ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам, не взыскивать с них и их родственников, находящихся на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.