МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре повысился до 52 пунктов с 51,7 пункта августа, говорится в сообщении S&P Global. Индекс потребительских настроений в США вырос в сентябре хуже прогноза

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52 пункта в сентябре по сравнению с 51,7 пункта в августе. Последние данные свидетельствуют об умеренном подъеме в состоянии российского производственного сектора, при этом рост был самым быстрым за последние три с половиной года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.