МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство России в скором времени запустит первый пакет мер поддержки малого, среднего бизнеса и ИП на фоне частичной мобилизации. Правительство дополнило перечень компаний, попавших под контрсанкции

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание с представители федеральных органов исполнительной власти, "Опоры России", "Деловой России" и Торгово-промышленной палаты.

"По результатам обсуждений сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время", — говорится в пресс-релизе представителя вице-премьера.

Как подчеркнул Белоусов, список мер, необходимых для решения вопросов МСП, возникших на фоне частичной мобилизации, запустят после обсуждения с представителями бизнес-структур. При этом такие меры должны работать в автоматическом или полуавтоматическим режиме, отмечается в сообщении.

"Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса", — подчеркивается в заявлении.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента общих мобилизационных ресурсов страны.