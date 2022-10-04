МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании во вторник одобрили закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным россиянам, участникам спецоперации и членам их семей. Минтруд разъяснил порядок предоставления кредитных каникул мобилизованным

Отмечается, что документ направлен на защиту прав и интересов таких заемщиков.

Призванные на военную службу граждане смогут приостановить исполнение обязательств перед банком по потребительским и ипотечным кредитам или снизить размер платежей на льготный период, не превышающий срока военной службы.

Мера будет действовать также для их родственников, находящихся на иждивении.

Лица, претендующие на такую льготу, должны до окончания срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении условий. Военнослужащий может направить требование о приостановлении обязательств любым способом, предусмотренным в кредитном договоре, либо по телефону. При этом он может приложить документы, подтверждающие его нахождение на военной службе, а кредитор – запросить подтверждающую информацию в соответствующие органы. Член семьи военнослужащего вправе приложить документы, подтверждающие их родство.

В случае гибели военнослужащего обязательства по кредиту прекращаются полностью и не будут ни на кого перекладываться. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей. Совфед одобрил законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

В рамках второго чтения депутат Госдумы распространили действие закона не только на военнослужащих Минобороны, но и на служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.

Позже ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам, не взыскивать с них и их родственников, находящихся на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.