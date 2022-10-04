МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты разъяснило порядок предоставления кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей. Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных

"Кредитные каникулы — это возможность не платить платежи по кредиту в течение определенного времени", — рассказала в ходе брифинга первый замглавы ведомства Ольга Баталина.

Гражданин, получающий такую льготу, может не вносить никаких платежей по займам, которые были взяты до момента заключения контракта или мобилизации, уточнила она. При этом кредит должен быть оформлен на участника спецоперации или его родственника.

Если в одной семье кредиты оформлены одновременно на несколько человек или у одного члена семьи есть сразу несколько кредитов, каникулы можно получить по каждому из таких займов.

К членам семьи относятся:

супруги,

несовершеннолетние дети,

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения этого возраста,

дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме,

лица на иждивении (родители, братья, сестры, другие родственники).

Для получения кредитных каникул мобилизованные граждане или добровольцы должны подать заявление в банк, поскольку мера не будет действовать автоматически.

"Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", — отметили в Минтруде.

Если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

Льготу можно получить по всем видам кредитов: ипотеке (включая социальную или семейную), потребительским кредитам, кредитам для развития бизнеса, а также займам, полученным в кредитных или сельскохозяйственных кооперативах и МФО. Совфед одобрил законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Пени и штрафы по просроченным платежам в этот период начисляться не будут. Все просрочки можно будет погасить после завершения каникул. Кроме того, банк не сможет продать находившееся в залоге имущество.

Прервать кредитные каникулы можно в любое время, уведомив об этом кредитора.

"Но можно не перерывать кредитные каникулы, но одновременно вносить посильные платежи, и это позволит снизить размер основного долга и в дальнейшем, после завершения кредитных каникул, средства на уплату процентов потребуется меньше", — заключила Баталина.