МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывший глава британского правительства и приверженец лейбористских взглядов Гордон Браун прогнозирует королевству народные волнения в случае, если сформированное новым главой Лиз Трасс правительство не начнет принимать усилия для финансовой поддержки беднейших слоев граждан. Об этом в среду сообщает The Scotsman. СМИ: Евросоюз не стал включать "Алросу" в новый санкционный пакет

По мнению экс-политика, позиция нового премьер-министра "аморальна": если не повышать пособия вслед за ростом инфляции, которая за последние несколько месяцев взлетела до исторических отметок, то людям в скором времени будет нечего есть.

"Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40% тех, кто пострадает, это работающие люди с низкой зарплатой", — считает Браун и добавляет, что политика новых властей является антисемейными мерами. По его прогнозу, порядка пяти миллионов детей окажутся в нищете.

"И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести", — рассуждает бывший глава правительства страны. В Берлине прошла демонстрация против антикризисной политики правительства

План бюджета Британии, который подготовлен премьер-министром Трасс, был раскритикован и ее соратником, главой минфина Квази Квартенгом.

По прогнозу Брауна, стране стоит ждать национальных восстаний, потому что экономический план страны не имеет никакого отношения к тому, чтобы политика роста правительства работала: она просто перекладывает расходы на бедных. "Если вы посмотрите на этот бюджет, то независимо от отмены снижения верхней ставки налога с 45 до 40 пенсов, миллиарды фунтов были отданы тем, кто уже богат, которые могли бы быть использованы для оплаты пособий и для того, чтобы служба здравоохранения не испытывала недостатка в ресурсах, которые ей необходимы", — разъяснил он свою точку зрения.