МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Донецкая Народная Республика (ДНР) обладает потенциалом для превращения в регион-донор, заявил премьер субъекта Виталий Хоценко. ДНР восстановит металлургический завод в Мариуполе

"Мы создаем условия для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых… Что касается сроков, когда Донбасс станет регионом-донором — пока рано об этом говорить", — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам премьера ДНР, в республике есть все необходимое, чтобы стать самообеспеченным регионом.

Хоценко добавил, что после восстановления инфраструктуры и промышленности субъект сможет помогать бюджету России и другим регионам.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.