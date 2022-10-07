МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Розничные продажи в Великобритании в прошлом месяце росли самыми медленными темпами с тех пор, как магазины вновь открылись после карантина, введенного из-за COVID-19, так как потребители сократили расходы на фоне ухудшения стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой фирмой BDO и опубликованного в пятницу. В Великобритании допустили систематические отключения электричества

Согласно отчету, общий объем сопоставимых продаж в сентябре увеличился на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Этот результат последовал за ростом на 3,6% в августе, что было предыдущим самым низким показателем после пандемии COVID.

В BDO отметили, что рост продаж в последнюю неделю сентября снизился до 1,33%.

Сентябрь также стал разочаровывающим месяцем для сектора товаров для дома, где общие сопоставимые продажи упали на 6,3%.

"Потратив значительные суммы на обновление своего жилого пространства во время карантина, многие потребители теперь, вероятно, затягивают пояса и откладывают более крупные разовые покупки", — говорится в отчете.

Доверие среди британских покупателей в сентябре упало до рекордно низкого уровня, так как они сталкиваются со стремительно растущей инфляцией — даже до того, как новый экономический план правительства привел к росту ставок по ипотечным кредитам и породил опасения по поводу резкого падения цен на жилье.

Заработные платы британских работников не поспевают за инфляцией, которая в августе достигла 9,9%.

Несколько британских предприятий розничной торговли, включая Tesco, Next и Primark, недавно понизили свои прогнозы по прибыли.