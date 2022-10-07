МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Уход зарубежных поставщиков с российского рынка поспособствует наращиванию отечественных мощностей, а также углублению локализации используемых компонентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Турция не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт

В четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Среди рестрикций были указаны запрет на экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, а также оказание IT, инжиниринговых и юридических услуг российским компаниям, а также запрет для видеосистем для медицинских целей.

"Уход зарубежных поставщиков с российского рынка будет способствовать наращиванию производственных мощностей и рынка сбыта отечественных производителей, а также углублению локализации используемых компонентов", — рассказали в министерстве, отвечая на вопрос, как отразится на рынке медицинской техники включение в новый пакет санкций камер, специально разработанных для медицинских или хирургических целей и осмотра внутренних органов.

В министерстве пояснили, что в России производство видеосистем для медицинских целей осуществляется российскими производителями медицинской техники "Элепс" (Казань), "Ломо" (Санкт-Петербург), "ЭФА медика" (Санкт-Петербург) и другими.

Отмечается, что на сегодняшний день некоторыми предприятиями уже прорабатывается возможность использования оптических элементов российских производителей, а также продукции, производимой дружественными странами.