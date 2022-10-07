МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сокращение числа вакансий, снижение стоимости аренды и признаки усиливающейся сдержанности потребителей могут поддержать надежды на то, что Федеральная резервная система США сумеет замедлить американскую экономику и инфляцию, не провоцируя при этом полномасштабной рецессии или значительного роста безработицы. В ФРС не исключили, что к весне 2023 года ставки достигнут 4,75 процента

Представители ФРС продолжают считать инфляцию своей главной проблемой и, хотя и упоминают то, что президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик назвал на этой неделе "проблесками надежды", они по-прежнему полны решимости замедлить темп роста цен. Это общее стремление сплотило руководство центрального банка после того, как в прошлом году они ошибочно пришли к выводу, что инфляция не укоренится.

"Борьба с инфляцией продолжается, она еще на завершена", — сказал Бостик после того, как отметил, что последние данные обнадеживают ФРС.

И все же эти "проблески" могут указывать на то, что повышение процентных ставок ФРС влияет не только на волатильность финансовых рынков, но и на реальную экономику, в которой формируется основа цен.

Аренда, важный компонент индекса потребительских цен (CPI), в июле-сентябре снизилась, согласно данным Apartments.com, переломив продолжавшийся полтора года тренд сильного роста.

Потребительские расходы с коррекцией на инфляцию в августе едва выросли, а недавние опросы показывают, что 40% американцев с трудом оплачивают счета и, вероятно, готовы затянуть пояса, что может ослабить спрос и ценовое давление.

В августе число вакансий в экономике США сократилось на 1,1 млн. Это было самое большое падение за все время, если исключить период начала пандемии COVID-19. Если этот тренд будет продолжаться, он может подтвердить один из основных тезисов в аргументации ФРС по поводу того, что инфляцию можно замедлить, не нанося при этом слишком болезненного удара по работникам.

Расчет здесь делается на то, что работодатели будут продолжать нанимать людей, не испытывая при этом необходимости повышать заработную плату, и смогут пересмотреть свои планы найма, не увольняя уже имеющихся работников.

В 12.30 по Гринвичу в пятницу выйдет сентябрьский отчет по занятости Министерства труда. В ФРС надеются, что темп создания новых рабочих мест замедлился по сравнению с тем, что наблюдалось после отмены коронавирусных ограничений. С начала 2021 года в американской экономике ежемесячно создавалось в среднем по около 512 000 рабочих мест, а последние шесть месяцев — около 381 000 рабочих мест, тогда как в 2010-2019 годах средний месячный темп создания рабочих мест составлял около 183 000. ФРС назвала инфляцию самой серьезной проблемой

Согласно срединной оценке опрошенных Reuters экономистов, в сентябре было создано 250 000 рабочих мест.

Между тем на заседании 1-2 ноября ФРС почти наверняка уже шестой раз в этом году поднимет процентные ставки. Рынки ожидают, что это будет четвертое подряд повышение на 75 базисных пунктов.

Ставки ФРС не повышались такими большими шагами с начала 1990-х годов, однако, когда весной предпочитаемый центральным банком индекс инфляции более чем втрое превысил целевой показатель 2%, руководство ФРС совершило стремительный разворот в сторону самого быстрого ужесточения денежно-кредитной политики с 1970-х и начала 1980-х годов.

Последствия ощутили во всем мире. Доллар начал быстро расти, повысив обеспокоенность по поводу возможности всемирной рецессии. На некоторых финансовых рынках начали проявляться признаки стресса, а в адрес ФРС зазвучали призывы как минимум замедлить темп повышения стоимости заимствований.

Риторика ФРС до сих пор оставалась весьма строгой. Здесь обещают сохранять "решимость" и "продолжать работу" до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться, не позволяя предположить, что обеспокоенность условиями финансирования в других странах или рыночной волатильностью подтолкнет ФРС к пересмотру своих планов.

В комментариях в четверг, упоминавших такие факторы, как снижение стоимости аренды и числа вакансий, член управляющего совета ФРС Лиза Кук сказала, что хотела бы сначала увидеть, что "темп инфляции действительно падает", а президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что планка, достижение которой заставило бы ФРС изменить свою политику, "очень высока".

Анализируя недавно ситуацию на имеющем международное значение рынке американских гособлигаций, аналитики Piper Sandler Роберто Перли и Бенсон Дерхэм отметили, что, если бы даже на рынке наблюдались признаки "низкой ликвидности", для того, чтобы вызвать какую-то реакцию со стороны ФРС, ему пришлось бы стать "дисфункциональным".

"Низкая ликвидность не изменит позицию ФРС, а дисфункциональность могла бы", — пишут они. "Правда, рынок не является дисфункциональным: доходность по-прежнему движется в том направлении, в котором должна двигаться с учетом макроэкономических перспектив", в том числе неопределенности ситуации с инфляцией. В ФРС заявили о необходимости поднять ставки к 2023 году

Рынок фьючерсов, привязанных к ставке по федеральным фондам, по-прежнему ожидает, что в ноябре ставка вновь будет поднята на 75 базисных пунктов.

Поток данных, указывающих на то, что экономика США начинает замедляться, как надеялись в ФРС (в не рухнула, как опасались другие), может подтолкнуть руководителей центрального банка, которые в сентябре расходились во мнениях относительно того, что делать дальше, в сторону менее масштабного повышения процентной ставки, на 50 базисных пунктов.

На следующей неделе ФРС получит еще один ключевой аргумент, когда Министерство труда опубликует индексы потребительских цен за сентябрь.

И все же, хотя эффект ужесточения денежно-кредитной политики уже начинает проявляться, этого может оказаться недостаточно, чтобы ФРС изменила свои планы.

Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что годовой рост базового индекса потребительских цен (без учета наиболее волатильных цен на продукты питания и энергоносители) в сентябре все же ускорился, до 6,5% с 6,3% в августе.

В прогнозе, подготовленном для Института мировой экономики Петерсона, профессор экономики Гарвардского университета Карен Динан отмечает, что для того, чтобы взять инфляцию под контроль, ФРС, вероятно, придется поднять ключевую процентную ставку примерно на 1 процентный пункт выше, чем ожидают ее руководители, то есть более чем до 5%. Это может спровоцировать умеренную рецессию и сокращение ВВП на 0,5% в 2023 году, пишет она.

Последние данные полезны, отмечает Динан, но их недостаточно, чтобы сбить центральный банк с курса. "Мы уже девять месяцев наблюдаем достаточно вялый экономический рост и слышим резкие заявления со стороны ФРС, однако особого прогресса в сфере инфляции пока не наблюдается", — пишет она.