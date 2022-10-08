СОЧИ, 8 окт — ПРАЙМ. В районе поселка Ильич и на развилке на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае организовали стоянки для водителей, которые в сейчас не могут проехать по Крымскому мосту, также планируется развернуть полевые кухни и туалеты, сообщил оперштаб региона. Движение по Крымскому мосту приостановлено

"Для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки: в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна", — сказано в сообщении.

По предварительным данным известно, что в субботу загорелась цистерна с топливом на одном из участков Крымского моста. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова на данный момент идет тушение, арки моста не повреждены.

Дополнительно уточняется, что на местах стоянок организуют полевые кухни, туалеты. Кроме этого, Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, рассказали в ведомстве.