МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Обследование Крымского моста уже ведется, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Минтранс начал оценку повреждений Крымского моста

"Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", — написал Хуснуллин в Telegram.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.