Хуснуллин заявил, что обследование Крымского моста уже ведется
Хуснуллин: после обследования Крымского моста можно будет назвать сроки восстановления
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Обследование Крымского моста уже ведется, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", — написал Хуснуллин в Telegram.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.