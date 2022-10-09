ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе общения по телефону до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге договорились встретиться на саммите в Астане, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. The New York Times раскрыл, как Запад насмешил Путина

"До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", — сказал он в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину.

В минувшую пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ. Лидер Киргизии не смог его посетить. Официальный саммит запланирован на середину ноября в Астане.