МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия не откажется от переговоров с США на полях саммита "Большой двадцатки", если поступит такое предложение. Об этом сообщил глава российского МИЛ Сергей Лавров, комментируя возможные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите. Байден не исключил возможность встречи с Путиным на G20

Ближайший саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.

"Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", — сказал министр в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее Байден на вопрос о возможности встречи с Путиным на саммите "Большой двадцатки" ответил: "Посмотрим".

По словам Лаврова, такое высказывание было больше для измышлений СМИ, чем для реальной политики.