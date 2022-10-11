Лавров оценил возможность переговоров Путина и Байдена на саммите G20
Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с США на полях саммита G20
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия не откажется от переговоров с США на полях саммита "Большой двадцатки", если поступит такое предложение. Об этом сообщил глава российского МИЛ Сергей Лавров, комментируя возможные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите.
Ближайший саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.
"Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", — сказал министр в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее Байден на вопрос о возможности встречи с Путиным на саммите "Большой двадцатки" ответил: "Посмотрим".
По словам Лаврова, такое высказывание было больше для измышлений СМИ, чем для реальной политики.