ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. США могут столкнуться с незначительной экономической рецессией, однако она окажет не столь большое влияние, заявил президент США Джо Байден. "Худший президент". Байден разозлил американцев

"Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия", — сказал Байден в интервью телеканалу CNN.