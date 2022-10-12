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Байден признал, что США могут столкнуться с экономической рецессией
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США могут столкнуться с незначительной экономической рецессией, однако она окажет не столь большое влияние, заявил президент США Джо Байден. "Я не думаю, что произойдет рецессия... ПРАЙМ, 12.10.2022
экономика, новости, сша, джо байден, рецессия, экономический спад
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. США могут столкнуться с незначительной экономической рецессией, однако она окажет не столь большое влияние, заявил президент США Джо Байден.
"Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия", — сказал Байден в интервью телеканалу CNN.