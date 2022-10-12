МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,36% на 10 октября с 13,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России может уйти ниже целевых четырех процентов в 2023 году

"На неделе с 4 по 10 октября 2022 года инфляция составила 0,03%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,36% год к году", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, цены на продовольственные товары увеличились на 0,05%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 1,1%, а на другие продовольственные товары цены снизились на 0,06% после околонулевого роста неделей ранее.

"В сегменте непродовольственных товаров цены на неделе с 4 по 10 октября не изменились (0,00% после роста на 0,02% неделей ранее). Продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (минус 0,21% после минус 0,60% неделей ранее) и строительные материалы (минус 0,22% после минус 0,72%)", — указано в документе.

Кроме того, в министерстве отметили, что в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,05% за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (рост на 1,30% после снижения на 0,62%).

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.