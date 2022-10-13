МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс доллара для российского бюджета не менее важен, чем цена нефти, поэтому говорить только о комфортной стоимости на сырье в этом контексте некорректно, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Санкции за несоблюдение потолка цен на нефть предложили включить в бюджет

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.

"Сама по себе цена барреля не дает нам ответ, будет ли этот уровень в полной мере комфортен для бюджета, так как важен еще и курс доллара, который в среднем будет по году", — прокомментировал Карпунин.

Стоимость российской экспортной нефти марки Urals в Европе в сентябре была на уровне 62-72 долларов за баррель, а дисконт к мировой цене на нефть колебался в пределах от 18 до 22,5 доллара, сообщал ранее агентству источник, знакомый с данными, на которые опирается Минфин РФ. Профицит российского бюджета сократился до 54,69 миллиарда рублей

В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.

Российские власти уже дали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.