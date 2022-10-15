АСТАНА, 15 окт — ПРАЙМ. Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Казахстан и Туркмения намерены нарастить объемы взаимной торговли

"В рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны… совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана, комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы", — сказано в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что меморандумы о взаимодействии подписали министерства финансов, энергетики, сельского хозяйства, внутренних дел.

В целом Казахстан и Туркмения подписали свыше 10 документов.

Президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, который находится в Астане с первым государственным визитом, провели в субботу переговоры в узком и расширенном составах.