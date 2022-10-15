МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур. Правительство направит 4,8 миллиарда рублей на развитие масличных культур

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2022 году.