2022-10-15T13:35:16+03:00
2022-10-15T13:35:16+03:00
2022-10-15T13:35:16+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221015/838474862.html
Правительство распределило субсидии на производство масличных культур
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур. "Решение правительства: принять проект... ПРАЙМ, 15.10.2022
сельское хозяйство, регионы, экономика, новости, правительство рф, регионы, субсидии, масличные культуры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило изменения в распределении субсидий регионам, направленных на увеличение производства масличных культур.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2022 году.