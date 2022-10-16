МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся жесткой критике со стороны читателей таблоида Daily Mail после того, как прокомментировал экономическую политику премьера Великобритании Лиз Трасс. Находясь в кафе-мороженом, он назвал ошибкой новый план поддержки британской экономики, представленный в парламент экс-главой минфина страны Квази Квартенгом. СМИ: бывший британский чиновник сделал неожиданное признание о Трасс

Читатель под ником Crownedeagle указал, что Байден не вправе подвергать критике чье-либо решение по экономике.

"Гнусный старый любитель понюхать чужие волосы", — оставил комментарий B4E.

Floridamama заявила, что жители США с трудом могут прокормить своих детей, "а этот подонок снова ест мороженое".

"Байден критикует чужие ошибки? Профессионал критикует любителя!", — сыронизировал Shep Bush.

MattDillon назвал президента США "мистером инфляцией" и усомнился в том, что кто последует его советам по экономике. Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике

Westfir1 подытожил, что еще ни один союзник США не избежал критики, унижения и травли со стороны Байдена. "Он ничего не понимает в политике", — отметил читатель.

Возглавляемый Трасс кабмин подвергся массовой критике в связи с новым планом поддержки британской экономики, а также опасений, что его осуществление потребует повышения размера государственного долга. Документ представил в парламент экс-глава минфина страны Квази Квартенг. В числе мер было и масштабное снижение налогов.

План вызвал рост доходности пятилетних государственных облигаций Британии на 4,6% — максимума с 2008 года, что стало свидетельством падения спроса на долговые бумаги. Все это привело к резкому падению курса фунта. Британская валюта достигала на торгах исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.