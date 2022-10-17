МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В США рецессия может наступить уже в следующие 12 месяцев, пишет газета The Wall Street Journal. Глава МВФ оценила вероятность наступления глобальной рецессии

Опрошенные экономисты сходятся во мнении, что вероятность этого — 63%, хотя показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

При этом прогнозы экспертов всё менее обнадеживающие. Летом речь шла о росте американского ВВП в годовом выражении на 0,8% в первом квартале 2023 года и на 1% — во втором. Теперь же ожидается спад на 0,2%, а затем на 0,1%.

Прогнозируется, что эти процессы неизбежно повлияют на рынок труда. Если предположения экономистов окажутся верными, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет уменьшаться примерно на 34 тысячи в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тысячи в месяц в третьем квартале.

Специалисты, анализирующие деятельность ФРС, считают крайне малой вероятность того, что в ближайшее время удастся повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией без негативных последствий в виде безработицы.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо не исключила, что в стране может начаться серьезная рецессия. По ее словам, "экономика остынет". Она признала, что такое "остывание" нужно для снижения цен, и напомнила, что во многих странах сейчас наблюдаются экономические проблемы.