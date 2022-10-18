МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, увеличивающий в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли для обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета. Госдума поддержала в первом чтении введение акциза на сладкие напитки

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в 2023-2025 годах по 50 миллиардов рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 триллиона рублей. Также он предполагает корректировку с 1 июля 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ.

По расчетам кабмина, совокупно эти меры позволят увеличить поступления по НДПИ на газ за три года на 2,078 триллиона рублей: в 2023 году на 628,3 миллиарда рублей, в 2024 году – на 699,9 миллиарда, в 2025 году – на 749,6 миллиарда.

А налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах повышается до 32%, что увеличит доходы федерального бюджета в 2023 году на 200 миллиардов рублей. Ко второму чтению планируется обсудить возможность еще большего повышения ставки этого налога. В правительстве обсуждается возможность увеличения ставки до 34%, говорил на прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Помимо этого, предусмотрено повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации. Это увеличит поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023 и 2025 годах на 208 миллиардов рублей в год, а в 2024 году – на 213 миллиардов, то есть за три года на 629 миллиардов рублей.

А временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 рублей за тонну на все марки угля, кроме бурого, дополнительно даст бюджету порядка 30 миллиардов рублей.

В то же время документ предусматривает сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Это сократит расходы федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье на 212 миллиардов рублей в 2023 году, на 221 миллиард — в 2024 году, на 229 миллиардов — в 2025 году.