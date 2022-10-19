МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американские чиновники стремятся не допустить встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на полях саммита "Большой двадцатки", пишет Politico со ссылкой на источники. Байден не намерен встречаться с саудовским кронпринцем на саммите G20

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

По информации издания, в США принимают меры, чтобы Байден не столкнулся со своим российским коллегой в коридоре и не пересекся с ним во время съемки групповой фотографии лидеров на саммите "Двадцатки".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что американский лидер не планирует встречаться с президентом России на полях саммита G20.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров позже сообщал, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках мероприятия.