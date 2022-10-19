МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,1% на 17 октября с 13,36% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил замедление недельной инфляции в России

"На неделе с 11 по 17 октября 2022 года инфляция составила 0,02%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,10% год к году", — говорится в документе.

Как отмечает министерство, цены на продовольственные товары увеличились на 0,08%, что в основном обусловлено ускорением сезонного удорожания плодоовощной продукции, при этом на прочие продукты питания цены снижаются вторую неделю подряд.

"На непродовольственные товары цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги цены снизились на 0,21%, вследствие значительного удешевления авиабилетов на внутренние рейсы при продолжающемся снижении цен на услуги гостиниц и санаториев", — указано в документе.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.