ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования в России на пять процентов
ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ В РФ ВЫРАСТЕТ В 2022 ГОДУ ПРИМЕРНО НА 5% — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221020/838527392.html
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ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ В РФ ВЫРАСТЕТ В 2022 ГОДУ ПРИМЕРНО НА 5% — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221020/838527392.html
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