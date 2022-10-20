Премьер Киргизии заявил, что ЕАЭС должен работать над улучшением качества жизни в союзе
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Главным предназначением ЕАЭС является улучшение жизни граждан, заявил премьер-министр председательствующей в Евразийском межправсовете Киргизии Акылбек Жапаров.
"Наше заседание проходит в условиях сложной геополитической и геоэкономической конъюнктуры. В этот непростой период наш союз должен продемонстрировать свое главное предназначение — улучшение качества жизни граждан посредством устранения барьеров, упрощения процедур во взаимной торговле. Для этого у нас есть все необходимое. Главным является политическая воля глав наших государств, за нами остается сделать все от нас зависящее для подлинного взаимовыгодного и экономического партнерства", — подчеркнул он.
По словам Жапарова, страны-члены ЕАЭС привержены укреплению союза через продвижение четырех главных постулатов интеграционного объединения во благо процветания государств и народов.