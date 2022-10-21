МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Эксперты выяснили, что сейчас автомобиль в России в среднем можно продать за 36 дней, что больше, чем в прошлом году, вероятно, сроки продажи будут расти и дальше, сообщила РИА Новости пресс-секретарь автомобильного сайта "Дром" Мария Погребец. СМИ: китайские автомобили могут начать собирать в Санкт-Петербурге

"По результатам исследования, в текущей ситуации автомобиль находит себе нового хозяина в среднем за 36 дней, что на 6% или на два дня дольше, чем в 2021 году", — сказала Погребец. По ее словам, в "ковидный" 2020 год машины продавали в среднем по 46 дней.

Средняя стоимость подержанного авто в октябре 2022 года составляет 694 600 рублей, что на 20% выше относительно прошлого года.

"Дольше всего подержанные машины ищут себе новых хозяев в Мурманской области — 55 дней, Амурской области — 52 дня, Еврейской автономной области — 52 дня. Быстрее всего в стране найти покупателя получится в Москве и Санкт-Петербурге — в столицах в среднем машины продаются за 26-28 дней", — отметила Погребец.

"С конца сентября спрос на автомобили с пробегом начал снижаться, а предложение, наоборот, растет. В таких условиях вероятно, что сроки продажи машин будут увеличиваться. Если вы заинтересованы продать быстрее, самый банальный совет — уступить немного в стоимости", — привела Погребец комментарий аналитика сайта Игоря Олейникова.