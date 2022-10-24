ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%, за первые три квартала года показатель вырос на 3%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Товарооборот России и Китая за 3 квартала 2022 года вырос на 32,5%

"ВВП Китая за первые три квартала 2022 года составил 87,0269 триллиона юаней (11,9 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 3%. В первом квартале ВВП вырос на 4,8% в годовом выражении, во втором квартале – на 0,4%, в третьем квартале – на 3,9%", — говорится в докладе ведомства.

Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань заявил РИА Новости, что КНР по итогам года может и не достичь установленной цели по росту ВВП в 5,5%, но в этом нет ничего критичного, стране важнее справиться с пандемией, чем достичь цели по ВВП.

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.

ТОВАРООБОРОТ США И КНР

Товарооборот между США и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2022 года вырос на 6,9% и составил 580,397 миллиарда долларов.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-сентябрь вырос в годовом выражении на 8,9% и составил 447,905 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 132,492 миллиарда, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 65,447 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 50,76 миллиарда, США в КНР — на 14,687 миллиардов.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Экспорт и импорт Китая за первые три квартала 2022 года показали рост на 12,5% и 4,1% соответственно, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавируса и сложную международную обстановку.

Экспорт Китая за отчетный период вырос в годовом выражении на 12,5% и составил 2,6985 триллиона долларов, а импорт — на 4,1%, до 2,0534 триллиона.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос за первые три квартала года на 8,7% и достиг 4,752 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 645,150 миллиарда долларов.

В сентябре объем внешней торговли Китая достиг 560,77 миллиарда долларов, что на 3,4% больше, чем в сентябре прошлого года, в том числе экспорт увеличился на 5,7%, составив 322,76 миллиарда долларов, импорт вырос на 0,3%, до 238,01 миллиарда.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-сентябрь стали АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил 645,951 миллиарда долларов, с АСЕАН – 717,812 миллиарда, с США – 580,397 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 373,474 миллиарда долларов, со странами Африки – 214,657 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.

ИМПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ

Китай по итогам первых трех кварталов 2022 года сократил объемы импорта нефти и природного газа в годовом выражении на 4,3% и 9,5% соответственно.

В январе-сентябре Китай импортировал 370,406 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 272,460 миллиарда долларов, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Отдельно в сентябре Китай импортировал 40,242 миллиона тонн нефти на 37,04 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа за первые три квартала составил 81,163 миллиона тонн на сумму 49,67 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 43,9%). Отдельно в сентябре Китай импортировал 10,14 миллиона тонн газа на 7,28 миллиарда долларов.

Помимо этого, за отчетный период импорт угля составил 200,92 миллиона тонн (снижение на 12,7%) на 23,018 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 43,3%).

За прошлый год Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

Китай за три квартала 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 5,4%.

Китай за первые три квартала 2022 года добыл 153,75 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3%. Объем переработки нефти за январь-август достиг уровня в 497,26 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 5,1%.

Отдельно в сентябре 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 16,81 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,4%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце — 560 тысяч тонн, объем переработки в сентябре достиг отметки в 56, 81 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,9%).

Добыча природного газа в Китае за первые девять месяцев 2022 года составила 160,1 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,4%. Отдельно в сентябре 2022 года добыча газа в Китае составила 16,4 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 4,6%.

Вместе с тем выросло производство угля. Так, за первые три квартала текущего года рост показателя составил 11,2%, объем производства достиг отметки в 3,32 миллиарда тонн. Отдельно в сентябре на китайских шахтах добыли 390 миллионов тон угля, рост по сравнению с сентябрем 2021 года составил 12.3%, среднесуточный объем добычи – 12,89 миллиона тонн.

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам трех кварталов 2022 года составил 27 650 юаней (3,81 тысячи долларов), номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,3%.

"За первые три квартала реальный располагаемый доход на душу населения достиг 27 650 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,3%, реальный рост с учетом ценового фактора – 3,2%", — говорится в докладе ведомства.

Доход на душу населения в городах составил 37 482 юаня (5,16 тысячи долларов), номинальный рост 4,3%, реальный рост с учетом ценового фактора – 2,3%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 14 660 юаней (2,02 тысячи долларов), номинальный рост – 6,4%, реальный – 4,3%.

Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.