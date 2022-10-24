МИНСК, 24 окт — ПРАЙМ. Промышленность Белоруссии постепенно настраивает разрушенные цепочки поставок и переориентирует экспорт, активность в других крупных секторах экономики слабая, говорится в макрообзоре экономистов Евразийского банка развития (ЕАБР). Белоруссия рассчитывает подписать кредитное соглашение с ЕАБР в этом году

"Заметно сократились темпы падения промышленного производства: с 9,4% (в годовом выражении – ред.) в августе до 2,1% в сентябре. Скорее всего, динамика промышленности сигнализирует о постепенном настраивании разрушенных цепочек поставок и частичной переориентации экспорта в Россию, азиатские и африканские страны. В то же время активность в других крупных секторах экономики в сентябре оставалась слабой", — говорится в обзоре банка на канале в мессенджере Тelegram.

Отмечается, что "это может указывать на сохранение низкого внутреннего спроса и незавершенность процесса перестройки производственно-логистических связей".

Экономисты ЕАБР также обратили внимание на то, что поддержку экономической активности в сентябре продолжило оказывать сельское хозяйство, однако его вклад в динамику ВВП снизился примерно в два раза из-за завершения уборочной кампании. В целом по итогам первых трёх кварталов года ВВП Белоруссии снизился на 4,7%. При этом ВВП в сентябре сократился на 3,3% по сравнению с сентябрем 2021 года после уменьшения на 3% в годовом выражении месяцем ранее.

ВВП Белоруссии в январе-августе снизился на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в январе-июле сокращение составляло 5,2%. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил ранее, что несмотря на западные санкции экономика страны демонстрирует "хрупкую тенденцию" восстановительного роста, и ее надо закреплять.

Изначально власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что экономика страны по итогам текущего года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу.