МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Министерство экономического развития спрогнозировали рост среднемесячной зарплаты в России более чем на 11,5% в течение года, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Россиянам рассказали, кто в этом году может получить тринадцатую зарплату

"По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%", — сказал председатель кабмина в среду на совещании правительства.