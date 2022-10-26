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2022
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Мишустин озвучил прогнозы роста среднемесячной зарплаты в России
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Министерство экономического развития спрогнозировали рост среднемесячной зарплаты в России более чем на 11,5% в течение года, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. "По... ПРАЙМ, 26.10.2022
экономика, новости, михаил мишустин, минэкономразвития рф, зарплата
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Министерство экономического развития спрогнозировали рост среднемесячной зарплаты в России более чем на 11,5% в течение года, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%", — сказал председатель кабмина в среду на совещании правительства.