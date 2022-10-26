МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,88% на 24 октября с 13,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России с 18 по 24 октября ускорилась до 0,08 процента

"На неделе с 18 по 24 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,88% год к году", — указывается в сообщении.

В нем отмечается, что в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.

"На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,13% вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц", — добавляет министерство.

По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.