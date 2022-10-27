ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. США намерены одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Пушков обозначил перспективы схватки Китая и США за Тайвань

"Это стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, Соединенные Штаты могут выиграть. Это также представляет конкретные угрозы и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым мы готовы", — сказал он на брифинге.

Кирби добавил, что США верят в наличие общих интересов с Китаем, по которым страны могут сотрудничать, включая вопросы изменения климата.

В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает США прекратить распространять устаревшую теорию китайской угрозы и лучше заняться выстраиванием новой концепции открытости и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре договорились совместно реагировать на вызовы со стороны Китая.