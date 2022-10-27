МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Новый премьер-министр Британии Риши Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов, пишет газета Telegraph. СМИ: Сунак намерен вернуть мораторий на фрекинг в Британии

В среду британское казначейство сообщило, что новый глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант отложил представление среднесрочного финансового плана правительства страны на две недели, теперь он будет представлен 17 ноября в связи с назначением нового премьер-министра Риши Сунака.

"Риши Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении государственных расходов после резкого улучшения финансового положения страны… двухнедельная задержка (представления среднесрочного финансового плана — ред.), как ожидается, сократит размер черной дыры в государственных финансах до 15 миллиардов фунтов стерлингов", — пишет издание.

Сам Хант в эфире телеканала Sky News назвал решение отложить финансовый план "разумным", поскольку в управлении бюджетными средствами важна "точность".

Ранее британское правительство во главе с бывшим премьер-министром Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.