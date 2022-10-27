СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, которые стоят по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. 

Понтонная переправа в Херсоне

Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 70 тысяч человек эвакуировались с правого берега Днепра на левый. Вывоз был организован для обеспечения безопасности из-за возросшей угрозы обстрела со стороны украинских сил. Люди размещаются на левобережной части области либо следуют в другие регионы России.

"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", — сообщил Стремоусов РИА Новости.

Он добавил, что снабжение необходимыми товарами, в том числе продуктами питания и медикаментами, правобережной части области, в том числе регионального центра Херсона, продолжается. Городские службы продолжают свою дятельность в специальном режиме.

"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону", — подчеркнул Стремоусов.