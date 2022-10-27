СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, которые стоят по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что свыше 70 тысяч человек эвакуировались с правого берега Днепра на левый. Вывоз был организован для обеспечения безопасности из-за возросшей угрозы обстрела со стороны украинских сил. Люди размещаются на левобережной части области либо следуют в другие регионы России.

"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", — сообщил Стремоусов РИА Новости.

Он добавил, что снабжение необходимыми товарами, в том числе продуктами питания и медикаментами, правобережной части области, в том числе регионального центра Херсона, продолжается. Городские службы продолжают свою дятельность в специальном режиме.

"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону", — подчеркнул Стремоусов.