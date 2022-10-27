МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сумел предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю, написал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. В Вашингтоне рассказали об основных геополитических угрозах для США

Как отмечается, до 2014 года Москва на долгосрочной основе арендовала военно-морские базы на полуострове. Когда к власти в Киеве пришло "новое проамериканское марионеточное правительство", российский президент понял, что оно отменит договор и лишит Россию доступа к Черному и Средиземному морям.

"Нацистское антироссийское правительство, установленное Вашингтоном на Украине, начало физически притеснять русское население бывших российских провинций, которые советские правители включили в советскую украинскую провинцию", — охарактеризовал Робертс события 2014 года.

При этом он напомнил, что Крым, часть России с 1700-х годов, был присоединен к Украине Никитой Хрущевым в 1956 году.

В этих условиях Путин "принял запрос" полуострова, 97 процентов населения которого высказались о воссоединении с Россией, подчеркнул автор.