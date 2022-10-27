МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Италия в июле впервые в истории перехватила лидерство у Германии как главный покупатель российских товаров в Евросоюзе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств. Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до уровня февраля

Согласно анализу агентства, в июле итальянский импорт из России составил 3,04 миллиарда евро против немецкого в 2,9 миллиарда евро. Таким образом, Италия впервые стала главным покупателем российских товаров среди стран ЕС как минимум за последние двадцать лет (более ранних данных нет), сместив Германию на второе место.

Нидерланды, которые импортировали товаров из России на 1,6 миллиарда евро, расположились на третьем месте, на четвертом — Чехия с покупками на 1,4 миллиарда евро. В пятерке лидеров также Польша с импортом в 1,1 миллиарда евро.

В то же время Германия остается основным европейским поставщиком продукции в Россию: в середине лета она экспортировала товаров на 1,02 миллиарда евро. Италия же стала второй с суммой поставок в 511,5 миллиона евро.

Польша продала в Россию товаров на 370,7 миллиона евро, Нидерланды — на 345 миллионов евро. Топ-5 замыкает Литва, которая экспортировала продукции на 286,6 миллиона евро.

Всего страны Евросоюза в июле поставили в Россию товаров почти на 4 миллиарда евро, что меньше показателя месяцем ранее на 10% и годом ранее на 48%. Что касается товарного импорта из России в ЕС, он уменьшился в месячном выражении на 5%, а в годовом — вырос на 29%.