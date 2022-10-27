ПЕКИН, 27 окт — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые девять месяцев 2022 года составила 6,244 триллиона юаней (около 864 миллиардов долларов), что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Китай нарастил потребление неископаемых энергетических ресурсов

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 19 доходы выросли, в 22 – сократились.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 76%, составив 1,246 триллиона юаней (около 172 миллиардов долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 13,2%, составив за девять месяцев 2022 года 4,625 триллиона юаней (около 640 миллиардов долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, вырос на 4,9%, до 371,25 миллиарда юаней (около 51,3 миллиарда долларов).