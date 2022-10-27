МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Победа России в украинском конфликте была бы очень неприятна для США, которые рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу, пишет Каролин Галактерос для французского издания Valeurs Actuelles. Экс-сотрудник Белого дома объяснил, как Путин сорвал планы США на Крым

"Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него… живым", — отметила автор.

По ее словам, Соединенные Штаты реализуют свою программу глобального и долговременного ослабления России, которая позволяет подкормить ненасытный американский ВПК. "Но для выделения ВПК все новых и новых фондов, для производства все новых вооружений США должны найти объяснение. Если хотите — причину, повод для постоянной готовности к войне. И они его нашли. Силовые ответы российской армии на украинские провокации — вот такой повод. Так что задача перед США стоит простая: стимулировать все новые и новые провокации со стороны украинского руководства", — отмечает Галактерос.

При этом, по ее словам, Владимир Зеленский и возглавляемый им киевский режим сыграли свою роль, отделив Россию от Европы. "Зеленским и его командой можно будет пожертвовать, когда на горизонте будет вырисовываться глобальный компромисс, а если человечество хочет выжить, такой компромисс неизбежен", — уверена обозреватель.

Она отметила, что российского президента Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком.

Галактерос подчеркнула, что Европа является экономической мишенью и "даже не хочет себя защитить". "Подрыв газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" напомнил о ее уязвимости. Контроль над поставками газа в Европу и продолжающееся доминирование доллара в мировой торговле — все это такие рычаги давления на Европу, которым ей трудно сопротивляться", — отметила она.

Обозреватель добавила, что "ничто не остановит глобальный сдвиг в балансе сил и альянсов". "Усиливается поляризация мира, начинается его дедолларизация. Успех экономического форума в Астане, прошедшего сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как и консолидированное сближение Эр-Рияда с Москвой и Пекином — все красноречиво говорит о том, что карты на мировом ломберном столе легли по-новому. Американская политическая, финансовая и стратегическая гегемония доживают свой век. Европа и Франция должны сделать свои выводы", — указала она.