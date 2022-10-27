МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Активы российских компаний остаются интересными для иностранных инвесторов, несмотря на западные санкции. Россия готова к стратегическому честному сотрудничеству. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин предложил утвердить Стратегию развития стройотрасли до 2030 года

"Несмотря на внешние санкции, активы отечественных компаний продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов. А для тех, кто готов к стратегическому честному сотрудничеству — Россия к этому всегда открыта, все возможности для такой взаимовыгодной работы есть", — отметил он на открытии заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Глава кабмина подчеркнул, что в России сформировалась комфортная деловая среда, обеспечивающая поддержку частных предпринимательских инициатив, как для отечественного, так и зарубежного бизнеса.

"У нас понятные условия ведения бизнеса, в том числе в части налоговой нагрузки, и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов, особенно на фоне глобального энергетического кризиса", — сказал премьер.

Мишустин добавил, что комиссия рассматривает возможность одобрения ряда новых сделок в отношении российских стратегических предприятий. Все заявки инвесторов прорабатываются прежде всего исходя из обеспечения государственных интересов и влияния на экономику в целом, пояснил председатель кабмина.