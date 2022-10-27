МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Проблемы мировой экономики сегодня не получится решить за счет работы "печатных станков", которые уже "изрядно изношены", странам необходимо договариваться и совместно искать выход из сложившейся ситуации, которая может привести к рецессии, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку. Сечин назвал идею "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдной

"Последние 15 лет рецепт выхода из рецессии был прост – низкие ставки и выкуп регуляторами госдолга. Сегодня на фоне инфляционных рисков залить рынки деньгами не получится: печатные станки изрядно изношены. Большой вопрос, смогут ли правительства и центральные банки найти действенные рецепты на этот раз", — заявил банкир.

"Первый шаг к решению проблем глобальной экономики прост и сложен одновременно – мы живем на одной планете, мы обречены взаимодействовать, торговать, искать пути решения сложных проблем и договариваться. Нам необходимо вернуться к уважительному и предметному диалогу", — отметил Костин.

Сегодня о рисках рецессии в отельных регионах предупреждают многие международные финансовые институты. При этом Всемирный банк и МВФ прогнозируют замедление роста мировой экономики до 3% в следующие несколько лет, напомнил глава ВТБ.

"Инфляция, рост ставок, а вместе с ним рост и стоимости обслуживания долгов развивающимися рынками, сворачивание стимулирующих бюджетных мер, удорожание энергоресурсов, снижение производства в промышленности – эти факторы действительно могут погрузить мировую экономику в состояние, которое экономисты называют идеальным штормом", — отметил он.

По данным ФРС, денежная база в США выросла с 3,4 триллиона долларов до 6,4 триллиона к зиме 2021 года, а к сентябрю текущего года немного снизилась — до 5,4 триллиона долларов. В то же время в еврозоне, по данным ЕЦБ, денежная база с весны 2020 года до сентября текущего года выросла вдвое — до более чем 6 триллионов евро.