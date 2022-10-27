МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Депутаты от фракции "Единая Россия" (ЕР) внесли в Государственную Думу проект закона, предусматривающий расширение права отцов на использование материнского капитала, сообщили в пресс-службе партии. Правительство разрешило тратить маткапитал на частное образование

Согласно документу, отцы и усыновители двух и более детей после смерти матери смогут направлять выплату на формирование накопительной пенсии. Это касается также единственных усыновителей.

Как подчеркнули в пресс-службе, сегодня законодательно такая возможность дается только матерям, а законопроект ЕР устранит несправедливость в отношении отцов.

Читайте также: Минпромторг не планирует разрешать покупку авто из средств маткапитала