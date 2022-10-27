МАДРИД, 27 окт — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Испании составил 12,6% в третьем триместре этого года, свидетельствуют данные Национального института статистики Испании (INE), опубликованные в четверг. Безработица в Великобритании снизилась до 3,5 процента

По его информации, в общей сложности число безработных испанцев выросло на 60,8 тысячи человек с июля по сентябрь и составляет теперь 2,9 миллиона.

Это самый большой прирост в абсолютном выражении с 2013 года, когда в результате экономического кризиса число безработных увеличилось на 212,4 тысячи человек за летний период, за исключением 2020 года, когда в период с июля по сентябрь остались без работы 355 тысяч человек.

Ранее агентство Евростат сообщало, что уровень безработицы в Испании в августе составил 12,4% — это было максимальным показателем среди всех стран Евросоюза.