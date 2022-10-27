МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 133,6 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин. Астраханские власти отметили рост товарооборота региона и Белоруссии

За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 11,05 миллиарда юаней (1,52 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 47,4%.

При этом Россия в январе-сентябре ввезла в Хэйлунцзян товаров на 122,61 миллиарда юаней (16,96 миллиарда долларов), что на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.