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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221027/838611687.html
ВВП США в третьем квартале вырос на 2,6 процента
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ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро... ПРАЙМ, 27.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,4% в пересчете на год.