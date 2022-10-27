ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Нефть продолжат дорожать на снижении запасов в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,4% в пересчете на год.