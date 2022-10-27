МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Москва примет ответные меры, если Евросоюз начнет изымать активы россиян государственных резервов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова. Клишас назвал планы ЕС конфисковать российские активы воровством

Пресс-секретарь МИД сказала на брифинге, что Москва ответит, если "дойдет до реальных изъятий активов россиян или государственных резервов страны" на территории стран ЕС.

По ее словам, желание сообщества изъять российскую собственность, несмотря на противоречие законодательству Евросоюза, является "произволом, грабежом среди белого дня, воровством".

"…И поэтому это мешающее воровать законодательство нужно просто поправить, и тогда все встанет на свои места….Все это псевдоюридические упражнения, и в случае их реализации окончательно это все похоронит репутацию Евросоюза как сторонника верховенства права, а соответственно, привлекательной юрисдикции для ведения бизнеса", — подытожила Захарова.