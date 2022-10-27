МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Депутат польского парламента от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Корвин-Микке получил выговор за критику санкций против России, сообщила депутат от фракции "Левых" Моника Фалей.

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Отмечается, что Корвин-Микке писал в Twitter такие фразы, как "когда, наконец, вы, шайка идиотов, поймете, что санкции против России бьют по нам?!?" и "кто за санкции против России, тот саботажник, предатель… или попросту (скорее всего) патентованный кретин!".

По словам Фалей, комиссия по депутатской этике "единогласно наказала Корвина-Микке выговором". Она добавила, что политик ожидал извинений от комиссии, иначе он "поднимет это дело в Европейском союзе, так как его преследуют за политические заявления".