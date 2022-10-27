МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Следующее десятилетие может стать очень важным со времен завершения Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин.

По его словам, однополярный мир уходит в прошлое, и теперь мы стоим на новом историческом рубеже. Путин призвал западные элиты задуматься о цене попыток сохранить гегемонию

"Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться", — заключил президент России.

Глава российского государства в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".