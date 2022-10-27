МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сезон ввоза абхазских мандаринов в Россию в текущем году начался позже, чем в прошлом, при этом, по прогнозу российских таможенников, объем ввоза цитрусовых в новом сезоне более чем вдвое превысит предыдущий показатель и достигнет 50 тысяч тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС России) Российской Федерации. Минсельхоз выделит средства на возмещение инвестиций по проектам в АПК

"В Россию из Республики Абхазия импортировано более 100 тонн цитрусовых. Первые коммерческие партии цитрусовых ввезли на этой неделе", – сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В прошлом году, по данным ведомства, сезон ввоза абхазских цитрусовых в Россию начался в первых числах октября. За весь сезон с октября 2021 года по февраль 2022 года инспекторы оформили около 22 тысяч тонн мандаринов.

"В этом сезоне прогнозируется ввоз более 50 тысяч тонн цитрусовых", — говорится в сообщении службы.

Таможенники с начала поставок уже проверили 107 тонн мандаринов, причем только за последние сутки было ввезено более 30 тонн этих фруктов. Также текущей осенью уже оформлен ввоз из Абхазии 20 тонн фейхоа, 1,5 тонны хурмы и 2,5 тонны лимонов.

"Таможенные операции с фруктами, которые относятся к скоропортящейся продукции, проводятся в приоритетном порядке и в максимально короткие сроки", – сообщает ФТС.